Plus d'infos sur le spectacle Envol à Rosieres aux Salines

Ce conte fantastique et musical donne la parole aux chevaux et les autorise à jouer avec le feu dans un tourbillon d'émotions et frissons. Ce spectacle nocturne est une ronde où se mêlent et s'entrelacent, musiques, lumières, artistes passionnants et chevaux virevoltants.

Organisé dans le cadre du Festival de l'Elevage CAVAL'EST, ce spectacle saura émerveiller professionnels, amateurs et simples passionnés.

Restauration sur place. Ouverture des portes à partir de 19h. Accès handicapé (contact tel : 06.33.84.53.88)