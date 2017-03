Plus d'infos sur le spectacle Lignes de fuite à Vandoeuvre les Nancy

Le spectacle Lignes de fuite a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Vandoeuvre les Nancy 2018.

Agencer - mettre en regard l'un face à l'autre ces moments rares mais si formidables quand ils arrivent. Les faire apparaître - les faire se rencontrer - les distordre aussi - jouer sur l'illusion - de l'évènement et à côté de l'évènement. Au croisement ou à la périphérie. Après Vanité, présenté au CCAM dans le cadre du festival Musique Action 2015, la plasticienne et performeuse Marie Marfaing poursuit son investigation sur le temps et le rapport physique qu'il induit. C'est entre mise en suspension et sentiment de décalages qu'elle sonde cette relation. Marie Marfaing a capté des situations cocasses, qu'elle fait apparaître et se rencontrer.

Site web : http://www.centremalraux.com

Infos réservation :