Luc Langevin présentera pour la première fois en France son spectacle Langevin, Créateur d'Illusions?. Diplômé en sciences et virtuose de la magie, il nous invite dans son laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne et fourmillant de nouvelles technologies.

En combinant science et magie, tours poétiques et illusions à grand spectacle, Langevin est aujourd'hui LA référence et le symbole du renouveau du spectacle de magie. Adieu paillettes, lapins surgissant d'un chapeau et assistantes sciées en deux !

Dans son spectacle, Langevin sollicite le public, qui participe avec bonheur tant ses tours sont fascinants. Sur scène, tout contribue à créer un univers unique reflétant parfaitement la personnalité de l'artiste : musique expressive et originale, décors et accessoires stylés, le tout enveloppé par une conception lumière onirique et poétique.

C'est un nouvel univers qui se déploie sous vos yeux, porté par un artiste charmeur et généreux, qui présente une magie créative et précise, avec des numéros bluffants et inédits.

Site de l'artiste : www.luclangevin.com

Le prix des places est compris entre : 38.00 et 43.00 ?

Date : vendredi 10 mars 2017

