Plus d'infos sur le concert Chamber Metropolitan Trio + Vincent Cefis Quartet à Nancy

Le concert Chamber Metropolitan Trio + Vincent Cefis Quartet a lieu dans le cadre du festival Audito 10. Jazz 2017.

CHAMBER METROPOLITAN TRIO

jazz / FR

Le Chamber Metropolitan Trio puise ses racines dans un environnement musical dominé par l'influence de la musique classique mais également du jazz. Le trio affirme alors un discours musical tout en contrepoint, chacun trouvant sa place dans les parties souvent orchestrales. Les compositions de Matthieu Roffé sont inspirées par ses pérégrinations culturelles et philosophiques au Japon.

Matthieu ROFFÉ, piano

Damien VARAILLON, contrebasse

Thomas DELORS, batterie

VINCENT CEFIS QUARTET

Département Jazz / Conservatoire du Grand Nancy

Musiciens actifs de la scène nancéienne, les jeunes garçons du Vincent Cefis Quartet transmettent toute leur énergie et leur passion dans un répertoire alliant standards, compositions et pièces plus modernes.

Nicolas GEGOUT, saxophone

Hugo VALANTIN, guitare

Vincent CEFIS, basse

Jordan GURY, batterie