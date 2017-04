Plus d'infos sur le concert KRS-One à Nancy

L'association Boumchaka présente :

KRS-One (US / Rap)

KRS-One est souvent désigné comme un acteur majeur du rap conscient, le rap dit « politique ». À l'instar de Grandmaster Flash ou du groupe The Furious Five, KRS-One est considéré comme un pionnier du rap américain.

KRS-One est connu pour ses textes engagés socialement et politiquement qui prônent la connaissance de soi et l'éducation (comme sur You Must Learn) donne de nombreuses conférences dans les universités (Harvard, Yale, Stanford), il agit également beaucoup dans le secteur social en créant Human Education Against Lies, distribuant des livres et disques aux plus démunis. Rappeur conscient, poète, producteur, bienfaiteur, religieux (pasteur de l'église de Riverside - Harlem et fondateur du Temple of Hip Hop), il a également été, à la suite de son départ de Jive (après I Got Next), directeur artistique pour Warner.

Dimanche 16 avril 2017 @ LNVRS, Nancy

23h > 4h

Billetterie :

Prévente : 12€ + frais de location

Sur place : 15€