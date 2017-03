Plus d'infos sur le concert The Backbeat Proofs à Nancy

Le concert The Backbeat Proofs a lieu dans le cadre du festival Audito 10. Jazz 2017.

THE BACKBEAT PROOFS

jazz - funk / LORRAINE

Quartet instrumental composé de Benoit Pansiot, (claviers) Nico Tuaillon (saxophones) Claire Chookie Jack (basse) et Yvan Keller (batterie), ce combo funky est né en novembre 2015, date des premières répétitions. Depuis, déjà plusieurs dates et une confirmation : ça groove !

Avec des reprises réarrangées d'Al Jarreau, Stevie Wonder, The Crusaders ou encore Tom Scott, ces 4 adeptes de l'afterbeat se régalent et improvisent suivant un concept résolument jazz-funk.

Benoît PANSIOT, claviers

Nicolas TUAILLON, saxophones

Claire « Chookie » JACK, basse

Yvan KELLER, batterie

ORFAZZ

mashup groove / NANCY

Orfazz réunit quatre musiciens amateurs de groove qui prennent un malin plaisir à dynamiter les morceaux classiques ou non du funk avec d'autres genres. Quand Eddy Louiss croise The Pink Floyd, c'est ici que cela se passe !

Gaëtan COLLET, claviers

Claude STAN, guitare

Philippe MINALDO, basse

Flavien ADAM, batterie