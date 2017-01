Plus d'infos sur le concert The Glenn Miller Memorial Orchestra à Nancy

MUSIC FOR EVER PRODUCTION (2-1054065/3-1054066) présente ce concert

Ce nouveau spectacle créé et dirigé par Frank White pour célébrer les 30 ans de The Glenn Miller Memorial Orchestra apporte un nouveau concept à nos concerts, incluant la célébration du centenaire de Frank Sinatra tout en continuant de jouer les morceaux les plus populaires de l'ère du Swing.Ce concert aura pour interprète notre chanteur Paul Wood avec une sélection de chansons du répertoire de Sinatra, chantant les arrangements originaux de Nelson Riddle et Billy May, incluant, Come Fly With Me, The Lady Is A Tramp, Mack The Knife, You Make Me Feel So Young, etc.Notre chanteuse Fiona Paige interprètera les plus grands hits des années 40 tels This Can't Be Love et Why Don't You Do Right d'Ella Fitzgerald et Peggy Lee, puis sera rejointe par Paul Wood pour quelques duos.Après l'entracte , l'orchestre jouera les morceaux les plus connus de Glenn Miller ainsi qu'une sélection de hits des big bands de l'ère du Swing incluant l'incontournable Sing Sing Sing, exécuté avec brio par notre batteur Dom Metz.PMR : 03.89.64.21.36