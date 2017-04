Plus d'infos sur le spectacle Programme 2 : Gala à Nancy

PROGRAMME 2

GALA Création 2015

Jérôme Bel

(Compagnie invitée)

Habitué à questionner le rapport des artistes et des spectateurs à la danse, Jérôme Bel ne manque pas de nous étonner encore avec ce nouveau projet. Le temps d'un « gala » auquel il redonne ses lettres de noblesse, le créateur a cette fois souhaité réunir un groupe de danseurs, d'acteurs professionnels mais aussi d'amateurs régionaux de tous horizons et de tous âges auxquels ils demande de s'emparer des grandes formes chorégraphiques existantes avant d'en inventer eux-mêmes de nouvelles. Ode à la spontanéité et à la différence, Gala célèbre une danse décomplexée, imparfaite et jubilatoire. Un tour de force radical, une pièce férocement divertissante.

5 avril 2017 à 20h

À l'Opéra national de Lorraine

Durée : 1h30 sans entracte

Tarif A

Remerciements : les partenaires et participants des Ateliers danse et voix, ainsi que NL Architects et Les rendez-vous d'ailleurs