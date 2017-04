Plus d'infos sur l'exposition La Candidate à Ludres

Cinq ans ont passé depuis la fin du premier volet... Gabrielle et Eric sont toujours mariés, mais on est loin de l'amour passionnel du début. Ça se bastonne même sévère... À l'inverse de Sara et Louis qui, depuis le retrait de ce dernier de la vie politique, roucoulent toujours et attendent même un heureux événement. Eric et Gabrielle travaillent désormais ensemble, et gèrent la carrière politique de Cécile, qui, suite à une formation accélérée «sponsorisée» par un émir qatar, s'est vue en deux ans, propulsée maire d'arrondissement puis carrément Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Quand elle décide, sur un coup de tête, de se présenter à l'élection présidentielle, et de prendre Louis comme Première Dame, elle va faire valser un équilibre déjà bien précaire, et semer cette fois la panique... jusqu'à L'Élysée !

Avec Amanda Lear, Raymond Acquaviva, Marie Parouty, Edouard Collin, Lydie Muller, Camille Hugues.

Une pièce de Jean Franco & Guillaume Mélanie.

Mise en scène : Raymond Acquaviv