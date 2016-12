Plus d'infos sur l'exposition Bottier, entre luxe et spectacle à Luneville

Vous faisant chaque année découvrir les différents métiers de la mode, le Conservatoire des Broderies de Lunéville met en lumière, pour sa nouvelle exposition, un métier aux facettes méconnues : celui de bottier.

Dans notre monde mécanisé, nous en venons inconsciemment à nous laisser aller sur le chemin de la facilité : nos produits de consommation les plus divers sont issus de l'industrie, univers de machines et de robots. Alors, est-il besoin de faire les choses autrement ?

Nous sommes entrés chez Xavier Aubercy, Dimitri Gomez, ou encore aux ateliers de l'Opéra National de Paris, pour y chercher des réponses. Nous avons été immergés dans un univers dont nous ignorions la complexité et le savoir-faire que requiert ce métier. De ceux auparavant étudiés, c'est probablement celui qui demande le plus d'opérations, pouvant se chiffrer en centaines, avant d'atteindre le but ultime.

Nous tenions ainsi à remercier ces maîtres qui nous ont ouvert leur atelier pour nous expliquer ce métier passionnant. C'est en cela que cette exposition vise à vous en faire découvrir les facettes méconnues, sensibiliser sur l'étendue du travail à réaliser, en présenter les grandes phases, ou bien faire découvrir tout simplement qu'une chaussure peut se faire, en 2016, entièrement à la main.

Aux côtés de cette exposition, le Conservatoire vous invite à retrouver, dans son musée, le savoir-faire unique de l'école de broderie d'art, du « point de Lunéville » aux broderies perlées. Un tout accompagné par la mise en scène de différents costumes et robes haute couture.

Une exposition proposée par le Conservatoire des Broderies de Lunéville

Avec la participation des grands ateliers Xavier AUBERCY, Dimitri GOMEZ Crockett & Jones, Opéra National de Paris, des maisons de couture Eymeric FRANCOIS, Maurizio GALANTE, MUGLER, Pierre CARDIN, et du Musée du Château des Lumières

14h-18h (14h30-17h en hiver)

Conservatoire des Broderies, Commun sud du château

Entrée libre

Site web : http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr