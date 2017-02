Plus d'infos sur le spectacle Au royaume des cybers-espions à Mont saint Martin

Spectacle à partir de 6 ans.

Devenez un espion avisé à Mont Saint-Martin !

Du 22 au 25 février, le centre Aushopping Pole Europe de Mont Saint-Martin invite les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et les adultes à participer à des jeux interactifs afin de devenir des cyber-espions performants. Ils découvriront à travers les nouvelles technologies, les différentes missions qui leur seront confiées. A eux de passer avec succès ces épreuves afin d'obtenir leur diplôme d'agent secret. Accueillis par le robot FURo, les visiteurs devront réaliser différents challenges comme évoluer dans un labyrinthe en 3D en passant outre les rayons laser et piloter un drone à travers un parcours parsemé d'obstacles. Ils pourront immortaliser tous ces moments en passant devoir le miroir Photobooth.

Une aventure atypique et de belles découvertes à vivre en famille ou entre amis !

Ces animations sont gratuites et s'adressent aux enfants à partir de 6 ans, aux adolescents et aux adultes. Elles auront lieu dans le centre Aushopping de Mont Saint-Martin du 22 au 25 Février de 11h à 19h. Les inscriptions se feront sur place. Prévoir entre 15 et 20 minutes pour participer à l'intégralité des épreuves.

Site web : http://www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-mont_saint_martin