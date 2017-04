Plus d'infos sur le spectacle Explorateurs en herbe à Mont saint Martin

Spectacle à partir de 3 ans.

Du 18 au 22 avril, le centre Aushopping Pôle Europe accueillera enfants et parents pour une semaine d'animations organisées sur la vie des petits indiens d'Amérique. Une semaine pour se familiariser avec les us et coutumes et les traditions de ces enfants mais aussi pour découvrir les fascinantes légendes des Amérindiens. De très belles expositions sur les espèces animales, la culture et la nature séduiront petits et grands. Des jeux ludiques et interactifs rythmeront ces premières vacances de Pâques. Au programme : lecture de contes dans le tipi, création de coiffes et de chasubles, chasse au trésor interactive, décoration d'un totem, atelier de cordes à noeud et tir à l'arc. Les enfants auront tout le loisir de se faire maquiller et de se déguiser pour défiler lors de la grande parade finale, avant d'immortaliser ces moments de joie et de bonheur passés en famille devant le photocall. Un tirage au sort national permettra de gagner des séjours en immersion totale dans un tipi.

Infos pratiques

Du 18 au 22 avril. De 11h30 à 19h. Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés par un adulte. Gratuit pour tous. Centre Aushopping Pôle Europe.

Site web : http://www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-mont_saint_martin