> Conférence

20h30 - entrée libre

L' « Intelligent Design » ou Dessein Intelligent : nature et enjeux de ce néo-créationnisme

Par Jean Dubessy, Libre penseur, chercheur scientifique honoraire

Après avoir rappelé la méthodologie scientifique (matérialisme méthodologique), nous analyserons les arguments du discours de l'Intelligent Design (ID). Paré d'un vernis scientifique pour masquer sa nature néo-créationniste, ce discours peut désarçonner les citoyens honnêtes connaissant mal la méthodologie scientifique.

Nous détaillerons les objectifs et la stratégie des partisans de l'ID par rapport à l'école et montrerons sur leurs objectifs métaphysiques et politiques. Enfin nous reviendrons sur l'importance de la laïcité institutionnelle et la nature de l'Ecole Républicaine à défendre et reconquérir pour protéger les enfants des visées théocratiques des partisans de ce néo-créationnisme.

Venez débattre !

Site: http://librepensee54.ouvaton.org

Contacts LP-54 : lp54@ouvaton.org

Avec la Libre Pensée 54.

Le mardi 4 avril 2017 de 20 h 30 à 22 h