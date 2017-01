Plus d'infos sur le spectacle Jarry à Ludres

LABEL LN (L.540109) en accord avec A MON TOUR PROD et KI M'AIME ME SUIVE ce spectacle.

Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis (TF1), Vivement Dimanche et Comment ça va bien (France 2), Jarry vous présente son univers Atypique.A la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique. Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, celle de sa recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de nous dépeindre ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...). L'ubuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la candeur désopilante surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats.Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans les pas de danse cet "hurluberlu éberlué" bouscule les idées reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et hors norme.Atypique, non ? Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.