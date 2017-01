Plus d'infos sur le spectacle Ma Colocataire Est Une Garce à Ludres

Anim'15 Productions(54.0054/54.0160) présente en accord avec Média Productions ce spectacle

« MA COLOCATAIRE EST UNE GARCE », comédie déjà jouée plus de 5000 fois. Nadège (Evelyne Leclercq) vient réveiller le quotidien d'Hubert (Maurice Risch), vieux garçon, avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d'humour. Ensemble, ils vous réservent une histoire décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible. Une comédie de Fabrice BLIND et Michel DELGADO Réservations PMR : 03 83 19 15 15