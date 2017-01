Plus d'infos sur le spectacle Berengere Krief à Nancy

LABEL LN (L.540109) présente en accord avec Jean-Marc Dumontet ce spectacle.

« Pour mes dernières, j'ai choisi l'ultime kiffance* ! » C'est dans cet esprit que Bérengère revient sur scène en tournée. Elle pose son regard malicieux et acide sur la société et nos petits travers. Elle parle de tout avec une grande liberté et tout le monde s'y retrouve. Son humour, son charme, son écriture, son énergie, son audace vont vous faire chavirer. Vous aussi, laissez-vous emporter par la tornade Bérengère. *prendre du plaisir sans aucune limite Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 83 45 81 60