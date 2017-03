Plus d'infos sur le spectacle Gaspard Proust à Nancy

Label LN (L.540109) en accord avec Ruq Spectacles présente : ce spectacle.

Après une absence de 2 ans de la scène, Gaspard Proust revient en 2016 avec un nouveau spectacle ! Retrouvez-le à l'Eden de Sausheim le vendredi 3 mars 2017. Gaspard Proust est né en Slovénie et a vécu douze ans en Algérie. Il a été banquier en Suisse, afféré à la gestion du patrimoine. Il parle cinq langues. En 2010, il présente son premier spectacle Enfin sur scène ? au Studio des Champs-Elysées et à la Cigale à Paris qui sera salué par le public et les médias. Gaspard Proust tapine, qu'il joue de 2011 à 2014 dans les plus grandes salles parisiennes ainsi qu'en tournée en France, Suisse et Belgique connaît un franc succès et il sera le premier humoriste à jouer sur la prestigieuse scène du Théâtre du Châtelet. Après avoir donné la réplique à Stéphane Guillon dans la pièce Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor en 2012, Gaspard participe également à quelques films mais c'est son premier rôle dans le film L'Amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder (2012) qui le fera réellement connaître du grand public. Entre 2012 et 2015, il intervenait tous les samedis dans l'émission Salut les terriens ! animée par Thierry Ardisson. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 83 45 81 60.