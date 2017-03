Plus d'infos sur le spectacle Jean-luc Lemoine à Toul

Label LN (L.540109) en accord avec Les 2 Belges Prodcutions présente : ce spectacle

JEAN-LUC LEMOINE« Si vous avez manqué le début... » Enfin, il revient ! Pour ceux qui le suivent depuis ses premiers one man shows et lui réclamaient un nouveau spectacle, mais aussi pour tous les autres, ceux qui l'ont découvert dans Touche Pas à Mon Poste et rêvaient de le voir sur scène. Alors que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est comme un bonbon pimenté. Ça pique, ça fait de drôles de sensations, et quand c'est fini, on ne peut pas s'empêcher d'y retourner...Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 83 45 81 60.